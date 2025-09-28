Τραγωδία στην Ινδία: 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας, το Σάββατο, όταν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι ποδοπατήθηκαν μέσα στο πλήθος.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.