Σφυροκόπημα στο Κίεβο: Μαζική ρωσική επίθεση με 500 drones και 40 πυραύλους- Τέσσερις νεκροί, δέκα τραυματίες

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου

Σφοδρή επίθεση με drones και πυραύλους δέχθηκε το Κίεβο τα ξημερώματα, σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά χτυπήματα από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν, ενώ περίπου δέκα τραυματίστηκαν. Όπως ανακοίνωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες της πόλης, με πολυκατοικίες να έχουν χτυπηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Sofiivska Borschahivka, a quiet Kyiv suburb. Now one street nearly gone. Russia isn’t fighting NATO “expansion.” It’s fighting Ukraine’s existence. <a href="https://t.co/nMhBphEAEu">pic.twitter.com/nMhBphEAEu</a></p>— Maria Avdeeva (@maria_avdv) <a href="https://twitter.com/maria_avdv/status/1972164644187062277?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους στην νυχτερινή της επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… <a href="https://t.co/fshvsbMkIg">pic.twitter.com/fshvsbMkIg</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1972198116045488371?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο». Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας. Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Time to wake up, and we still haven’t slept.<br><br>Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.<br><br>Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.<br><br>Sadly, heavy damage and injuries have been reported. <a href="https://t.co/5dYXJMHP4c">pic.twitter.com/5dYXJMHP4c</a></p>— UAVoyager (@NAFOvoyager) <a href="https://twitter.com/NAFOvoyager/status/1972161208431399132?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>