Θλίψη στην Πάτρα - "Έφυγε" από τη ζωή ο Ντίνος Βγενόπουλος

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής έχοντας δώσει γενναία μάχη με ασθένεια

Θλίψη στην Πάτρα προκάλεσε η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής έχοντας δώσει γενναία μάχη με ασθένεια.

Ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα ταγμένο στην υπηρεσία της αλήθειας, πάντα από το μετερίζι των δημοκρατικών αγώνων και των δημοκρατικών αντιλήψεων.

Υπήρξε ένας μαχητικός δημοσιογράφος με παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία με πίστη και τόλμη αλλά και με ισχυρή άποψη, ενώ ήταν ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

