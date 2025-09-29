Back to Top
Πάτρα: Επιτέθηκαν σε 15χρονο- Δικογραφία για 4 αγνώστους ανήλικους

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα ανήλικου, χθες το βράδυ στην Πάτρα, τέσσερις άγνωστοι ανήλικοι επιτέθηκαν στον 15χρονο γιο του

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων άγνωστων
ανήλικων για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα.


Ειδικότερα,όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα ανήλικου, χθες το βράδυ στην Πάτρα, τέσσερις άγνωστοι ανήλικοι επιτέθηκαν στον 15χρονο γιό του
καταγγέλλοντα, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο πρόσωπο του).

