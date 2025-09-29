Πάτρα: Επιτέθηκαν σε 15χρονο- Δικογραφία για 4 αγνώστους ανήλικους

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων άγνωστων

ανήλικων για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα.



Ειδικότερα,όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα ανήλικου, χθες το βράδυ στην Πάτρα, τέσσερις άγνωστοι ανήλικοι επιτέθηκαν στον 15χρονο γιό του

καταγγέλλοντα, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο πρόσωπο του).