Πάτρα: Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του Ντίνου Βγενόπουλου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος υπήρξε ένα ελεύθερο πνεύμα, αφοσιωμένος στην υπηρεσία της αλήθειας και της δημοκρατίας. Διακρίθηκε για τη μαχητική του δημοσιογραφία και την παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία, ενώ υπήρξε ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη και πατέρας δύο γιων, του Ανδρέα και του Άγγελου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, δηλώνοντας:
«Ο Ντίνος Βγενόπουλος διακρίθηκε για την ψύχραιμη, καθαρή και διεισδυτική του ματιά, την ευθυκρισία του, καθώς και για το χιούμορ του, στοιχεία με τα οποία υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τη δημοσιογραφία. Με ψυχραιμία και γενναιότητα έδωσε και τη μάχη του για τη ζωή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι θα μείνει στη μνήμη όλων όσων τον γνωρίσαμε».

Τέλος, ο Δήμαρχος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγο, στα παιδιά, στα αδέλφια και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος.

