Πάτρα: Τα έργα και τα πρωτοβρόχια έφεραν μποτιλιαρίσματα- ΦΩΤΟ

Τα έργα που εκτελουνται στην πόλη σε συνδυασμό με τη βρεγμένη άσφαλτο επιδείνωσαν την κατάσταση

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν το πρωί της Δευτέρας οι οδηγοί στην Πάτρα.

Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης γέμισαν από οχήματα, προκαλώντας έντονο μποτιλιάρισμα.

Τα έργα που εκτελουνται στην πόλη σε συνδυασμό με τη βρεγμένη άσφαλτο επιδείνωσαν την κατάσταση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις σε κεντρικά σημεία, όπως στους παραλιακούς δρόμους.

