Τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών - Τι δήλωσαν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος και οι άλλοι αρχηγοί

Στην δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα (29/09/25) οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

-για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,

-για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Τι δήλωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμούνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το “πόθεν έσχες” η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Τέλος, για το έτος 2022 ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain

Τα εισοδήματα του έτους για τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέρχονται σε 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ)

Το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό ενώ στις οι καταθέσεις ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ και τα 177.305 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 900.000 προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.486 καθώς και υπόλοιπο 31.878 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.275 ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε από παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Για το ίδιο έτος τα εισοδήματα της κυρίας Γκραμπόφσκι ανήλθαν σε 315.207 ευρώ και οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στηn Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ εκ των οποίων 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση, 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Έναν χρόνο μετά - στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του - επίσης μειωμένες - στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ.

Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) δήλωσε εισοδήματα 75.050 ευρώ που, όπως σημειώνει, «είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα»

Ως προς τις καταθέσεις, ο κ. Κουτσούμπας σε τρεις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα δήλωσε συνολικά 5.520,46 ευρώ.

Στο πεδίο ακίνητα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023), ο κ. Κουτσουμπάς δηλώνει έσοδα 66.157,68 ευρώ τα οποία και πάλι, κατά δήλωσή του, κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Σε επίπεδο καταθέσεων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει 10.686,5 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Εισοδήματα 41.504,21 ευρώ δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πόθεν έσχες 2023 (αφορά το οικονομικό έτος 2022).

Παράλληλα δηλώνει τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους βρίσκονταν 20.293 ευρώ από εισοδήματα περασμένων ετών αλλά και 8 ακίνητα.

Τα 7 από τα 8 ακίνητα (από διαμερίσματα και αποθήκες έως αγροτεμάχια και μια θέση στάθμευσης) βρίσκονται στην Αιδηψό από γονικές παροχές ή κληρονομιά, με το 8ο να είναι διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή που αγόρασε το 2008.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κ.ε. του 2004, αλλά και ένα στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ που πήρε το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το επόμενο οικονομικό έτος (2023), η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ.

Αντίθετα μειωμένες είναι οι καταθέσεις της φτάνοντας τα 4.355,98 ευρώ.

Ως προς τα ακίνητα και τα ΙΧ, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρουσιάζει μεταβολή ενώ στα δάνεια εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου των 180.000 ευρώ από το 2008.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ

Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594,00 δολαρίων, αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων, τα οποία προκύπτουν για το φορολογικό έτος 2023 παρουσιάσει η δήλωση Πόθεν Έσχες του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη.

Ο ίδιος δηλώνει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, ενώ φέρεται ως κάτοχος 3 ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τμ, της οικίας των Σπετσών, αλλά και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τμ συνολικά, το οποίο απέκτησε το 2022.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Πόθεν Έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι για το φορολογικό έτος 2022, η αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη εμφάνιζε έσοδα 1.678.594,00 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και 70.417 δολάρια από εκμίσθωση ακινήτου, κατοχή 3 ακινήτων (Αθήνα, Σπέτσες και ΗΠΑ), όπως και συμμετοχή στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA. Όσον αφορά στις δανειακές του υποχρεώσεις, αυτές αφορούσαν δάνειο 1.577.467, 15 από την Cross Country Mortgage ως υποθήκη για αγορά ακινήτου, αλλά και 78.926, 05 από την Miami Automotive Retail Inc για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και δύο ακόμη πολύ μικρότερα δάνεια (όπως λχ. Χρήση πιστωτικής κάρτας).

