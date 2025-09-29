Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη σύλληψη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ

Η πρώτη περίπτωση οδηγού που συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Αυτόφωρο για το αδίκημα του τροχαίου με εγκατάλειψη και υλικές ζημιές μετά την αλλαγή του νέου ΚΟΚ, ειναι ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός, αν και παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες (28.9.2025) στις 19:40 στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς, παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός που τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου «πήρε σβάρνα» με το θηριώδες αγροτικό Ford Raptor, τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης και ζήτησε να κάνει θετική δήλωση για να αποχωρήσει. Δεν κατάφερε όμως να επιστρέψει σπίτι του και συνελήφθη, καθώς ο νόμος πλέον προβλέπει την κράτηση του υπαιτίου και την μεταγωγή του στο Αυτόφωρο.

Έτσι, σήμερα κατά τις 12 θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες, πέρασε μια ήσυχη νύχτα στο κτήριο του Α’ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής. Αν και υπήρχε αρχικά ένας εκνευρισμός, καθώς ήταν σίγουρος πως μετά τη δήλωση που έκανε και την πρόθεση να αποζημιώσει τα θύματά του, θα αποχωρούσε, όταν έμαθε μετά από τηλεφώνημα των αστυνομικών στον Εισαγγελέα τη διαταγή να κρατηθεί, αποφάσισε να «συμβιβαστεί» με τη μοίρα του και χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα πέρασε τη νύχτα ως κρατούμενος στην Αστυνομία.

Ο 48χρονος, βρισκόταν σε επαφή μέσω του κινητού του τηλεφώνου με τον δικηγόρο του, ενώ συνομιλούσε και με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Μάλιστα, όταν στις 19:40 της Κυριακής παρουσιάστηκε στην Αστυνομία τους έλεγε πως όχι μόνο ήταν εκείνος που προκάλεσε τις φθορές αλλα, όπως ισχυρίστηκε, κάλεσε και την Αστυνομία για να δηλώσει το συμβάν. Κάτι το όποιο όμως δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς όταν ρωτήθηκε επανειλημμένως που κάλεσε, εκείνος δεν θυμόταν. Το μόνο σίγουρο ειναι πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, δεν κάλεσε ποτέ το 100 της Άμεσης Δράσης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ρωτήθηκε αν από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί φαίνεται να υπάρχει και δεύτερο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη και απάντησε «δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος επιβαίνων»

