Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη σύλληψη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ

Η πρώτη περίπτωση οδηγού που συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Αυτόφωρο για το αδίκημα του τροχαίου με εγκατάλειψη και υλικές ζημιές μετά την αλλαγή του νέου ΚΟΚ, ειναι ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Ο ηθοποιός, αν και παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες (28.9.2025) στις 19:40 στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς, παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός που τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου «πήρε σβάρνα» με το θηριώδες αγροτικό Ford Raptor, τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης και ζήτησε να κάνει θετική δήλωση για να αποχωρήσει. Δεν κατάφερε όμως να επιστρέψει σπίτι του και συνελήφθη, καθώς ο νόμος πλέον προβλέπει την κράτηση του υπαιτίου και την μεταγωγή του στο Αυτόφωρο.
Έτσι, σήμερα κατά τις 12 θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
Ο ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες, πέρασε μια ήσυχη νύχτα στο κτήριο του Α’ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής. Αν και υπήρχε αρχικά ένας εκνευρισμός, καθώς ήταν σίγουρος πως μετά τη δήλωση που έκανε και την πρόθεση να αποζημιώσει τα θύματά του, θα αποχωρούσε, όταν έμαθε μετά από τηλεφώνημα των αστυνομικών στον Εισαγγελέα τη διαταγή να κρατηθεί, αποφάσισε να «συμβιβαστεί» με τη μοίρα του και χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα πέρασε τη νύχτα ως κρατούμενος στην Αστυνομία.
Ο 48χρονος, βρισκόταν σε επαφή μέσω του κινητού του τηλεφώνου με τον δικηγόρο του, ενώ συνομιλούσε και με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Μάλιστα, όταν στις 19:40 της Κυριακής παρουσιάστηκε στην Αστυνομία τους έλεγε πως όχι μόνο ήταν εκείνος που προκάλεσε τις φθορές αλλα, όπως ισχυρίστηκε, κάλεσε και την Αστυνομία για να δηλώσει το συμβάν. Κάτι το όποιο όμως δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς όταν ρωτήθηκε επανειλημμένως που κάλεσε, εκείνος δεν θυμόταν. Το μόνο σίγουρο ειναι πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, δεν κάλεσε ποτέ το 100 της Άμεσης Δράσης.
Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ρωτήθηκε αν από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί φαίνεται να υπάρχει και δεύτερο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη και απάντησε «δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος επιβαίνων»
Δημογλίδου: Από την αστυνομία έμαθε ότι αναζητείται
Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου παίρνοντας σβάρνα ΙΧ, έδωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την τροχαία».
Αφού υπενθύμισε, δε, ότι «με τον νέο κώδικά, σε εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει και ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη», η κυρία Δημογλίδου απάντησε και στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό λέγοντας «δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)».
Κατά την ίδια ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».
«Ίσως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά. Θα απαντήσει (σ.σ. ο Βασίλης Μπισμπίκης) στον εισαγγελέα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος».
Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.
Τα βίντεο από το γλέντι
Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ και πως έχασε τον έλεγχο του αγροτικού.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Τι προβλέπει ο ΚΟΚ
Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.
