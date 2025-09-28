Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι - Στο πλευρό του απεργού πείνας των Τεμπών

Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών το απόγευμα της Κυριακής (28/09) με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας για 14η ημέρα.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρα του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, αίτημα που έχει ικανοποιηθεί μόνο κατά το ήμισυ, καθώς εγκρίθηκε αποκλειστικά για ταυτοποίηση και όχι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως αιτείται ο απεργός.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα στο Σύνταγμα.