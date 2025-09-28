Back to Top
Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι - Στο πλευρό του απεργού πείνας των Τεμπών

Άνθρωποι όλων των ηλικιών φτάνουν στο Σύνταγμα για να δηλώσουν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ενώ διανύει την 14η ημέρα απεργίας πείνας

Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών το απόγευμα της Κυριακής (28/09) με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας για 14η ημέρα.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρα του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, αίτημα που έχει ικανοποιηθεί μόνο κατά το ήμισυ, καθώς εγκρίθηκε αποκλειστικά για ταυτοποίηση και όχι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως αιτείται ο απεργός.

 Άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα στο Σύνταγμα.

57 φαναράκια, όσα και τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών άναψαν στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν για να συμπαρασταθούν στον αγώνα του απεργού πείνας και άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως άλλωστε κάνουν καθημερινά, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε μια σειρά από άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Λάρισα, η Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Αλεξανδρούπολη.

#tags Τέμπη Σύνταγμα Συγκέντρωση

