"Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μόνος" - Συγκινητική κίνηση οδηγού και επιβατών λεωφορείου στο Σύνταγμα

Μια στάση για την αλληλεγγύη

Ο Πάνος Ρούτσι εδώ και τρεις ημέρες κάνει απεργία πείνας για το παιδί του. Για τον γιο του, Ντένις, που χάθηκε άδικα στο δυστύχημα των Τεμπών.

 Μιλώντας σήμερα στο OPEN, ο κ. Ρούτσι επανέλαβε ξανά το αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του και με τα λόγια του έκανε ξεκάθαρο πως το μόνο που έχει είναι η συμπαράσταση του κόσμου, η αλληλεγγύη. Κάθε μέρα κόσμος πηγαίνει στο Σύνταγμα απλά για να του συμπαρασταθεί, απλά για να δείξει τη στήριξή του.

Όπως αποκάλυψε, σήμερα (17/9) το πρωί αστικό λεωφορείο σταμάτησε στο Σύνταγμα και οδηγός και επιβάτες κατέβηκαν απλά για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Ο Πάνος Ρούτσι είπε επίσης πως πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Όταν τους δίνουν φυλλάδια (στα αγγλικά) και τους εξηγούν, τον ρωτούν «και τι κάνει ο λαός σας;».

