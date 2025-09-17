Δυτική Ελλάδα και Δυτικός Νείλος: Λιγότερα τα κρούσματα από πέρυσι, αλλά κατέληξαν στη ΜΕΘ

Επτά είναι τα μέχρι στιγμής κρούσματα με το ιό του Δυτικού Νείλου, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχαμε δώδεκα, ωστόσο η διαφοροποίηση με τώρα, είναι ότι πέρυσι δεν είχαμε ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά νοσηλευόμενα, ενώ στην παρούσα χρονική στιγμή έχουμε δύο άτομα, να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρίου, με σοβαρή επιπλοκή εγκεφαλίτιδας, αλλά ελεγχόμενης.

Οι δυο νομοί που έχουν εμφανίσει τα περισσότερα κρούσμα, από την αρχή του καλοκαιριού, είναι της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ μόλις ένα εντοπίστηκε στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αιγιάλειας.

«Έχουμε διενεργήσει αρκετές δράσεις, οι οποίες προβλέπονται από το πρωτόκολλο των στοχευμένων ψεκασμών, ωστόσο εμείς ως Περιφέρεια κάθε χρόνο πραγματοποιούμε και προληπτικούς ψεκασμούς εναντίον των κουνουπιών. Όταν προκύπτει, όμως, ένα κρούσμα, ξεκινάμε αρχικά από την κατοικία ένα πολύ στοχευμένο ψεκαστικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει βαριά φάρμακα. Στην συνέχεια, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 10 το βράδυ μέχρι και το πρωί, των κατοίκων της περιοχής που εντοπίζεται το κρούσμα. Επίσης, απομακρύνουμε τα ζώα και τα αντικείμενα (π.χ. παιχνίδια, ρούχα) από τον προαύλιο χώρο της οικίας του κρούσματος, διότι τα φάρμακα που ρίχνουμε κάθονται σε αυτά και πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμός. Έτσι γίνεται μαζική εξόντωση των κουνουπιών, αποστειρώνοντας την περιοχή από αυτά που φέρουν τον ιό» αναφέρει στο thebest.gr, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στοχευμένοι ψεκασμοί κουνουπιών λόγω εντοπισμού κρουσμάτων έχουν γίνει:

· Αιτωλοακαρνανία: Άκτιο Βόνιτσας και Νεοχώρι

· Ηλεία: Επιτάλιο Πύργου, Καλλίκωμο Ανδρίτσαινας και Μακρίσια Κρεστένων

· Αχαΐα: Αιγιάλεια

Η μετάδοση του ιού

Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος του κοινού κουνουπιού (Culex spp) το οποίο προηγουμένως είχε τσιμπήσει ένα άρρωστο από τον ιό πτηνό. Προσβάλλει κυρίως τα πτηνά, τα άλογα και τον άνθρωπο.

Να τονίσουμε ότι, ο ιός του Δυτικού Νείλου δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Κλινική εικόνα της νόσου στον άνθρωπο

Ο χρόνος επώασης της νόσου υπολογίζεται σε 2- 14 ημέρες αν και μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση ανοσοκατασταλμένου ασθενούς.

Στο 80% των περιπτώσεων, η νόσος εξελίσσεται, υποκλινικά, χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων.

Στο 20% περίπου των περιπτώσεων, η νόσος εκδηλώνεται με συμπτώματα ομοιάζοντα με συνήθη ιογενή συνδρομή.

"Πυρετός ιού του Δυτικού Νείλου" (West Nile fever), συμπτώματα:

πυρετός

κεφαλαλγία

αδυναμία

εξάνθημα κορμού

λεμφαδενοπάθεια

οπισθοβολβικό άλγος

Σε <1% των περιπτώσεων, η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με σημειολογία από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

πυρετός και κεφαλαλγία

άσηπτη μηνιγγίτιδα

εγκεφαλίτιδα (αιφνίδιος υψηλός πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, φωτοφοβία, σύγχυση)

οπτική νευρίτιδα

σπασμοί

αταξία και εξωπυραμιδικά σημεία

μυελίτιδα, πολυνευροπάθεια

οξεία χαλαρή παράλυση (ασύμμετρη αδυναμία άκρων, ανώδυνη έλλειψη αντανακλαστικών)

συμπτώματα από το γαστρεντερικό