Πάτρα: Οργιάζουν οι συμμορίες ανηλίκων – Διάρρηξη καφέ από 10χρονο και 13χρονο

Στο ίδιο σκηνικό παρανομίας και ατιμωρησίας βρίσκεται και πάλι η Πάτρα, καθώς οι γνωστές παρέες ανηλίκων Ρομά συνεχίζουν τη δράση τους, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές και αγανάκτηση στους καταστηματάρχες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Γνώμη», αυτή τη φορά στη διάρρηξη συμμετείχαν δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 13 ετών, τα οποία εισέβαλαν σε καφέ της πόλης και άρπαξαν 750 ευρώ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν –όπως έχει συμβεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα– και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ωστόσο, όπως προβλέπει ο νόμος, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συγκεκριμένες συμμορίες είναι γνωστές στην Ασφάλεια, με τα μέλη τους να κινούνται καθημερινά σε διάφορες περιοχές της Πάτρας. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αστυνομικοί τους γνωρίζουν… με τα μικρά τους ονόματα! Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και παιδιά 7-8 ετών έχουν ρόλο «αρχηγού» στις μικρές ομάδες τους.

Μόλις πριν από 15 ημέρες, η ίδια ομάδα είχε διαρρήξει δύο φορές, μέσα σε τρεις ημέρες, γνωστό καφέ στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Την πρώτη μέρα εισέβαλαν, τη δεύτερη συνελήφθησαν, και την τρίτη… ξαναχτύπησαν το ίδιο κατάστημα!

Στο παρελθόν, έχουν καταγραφεί διαρρήξεις και σε άλλα καταστήματα εστίασης, όπως το «Si doux» στην οδό Πατρέως, όπου η λεία τους έφτασε τα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, δεν διστάζουν να στραφούν και εναντίον συνομηλίκων τους· χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου επιτέθηκαν σε 13χρονο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου για να του κλέψουν το χαρτζιλίκι.

Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι η δράση αυτών των ομάδων δεν πρόκειται να σταματήσει, καθώς το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την παρατεταμένη κράτηση ανηλίκων. Έτσι, τα καταστήματα –κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος– στην Πάτρα αναμένεται να συνεχίσουν να βρίσκονται στο στόχαστρό τους, με κάθε χτύπημα να προκαλεί ζημίες πολύ μεγαλύτερες από τα χρήματα που τελικά κλέβονται.