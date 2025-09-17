Αιγιάλεια: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην Συμπολιτεία

Οδηγίες από τον Δήμο Αιγιάλειας
Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11/9/2025 στην περιοχή Δ.Ε. Συμπολιτείας ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην οδό Παναγιωτοπούλων 12 Αίγιο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot@aigialeia.gov.gr (τα απαραίτητα δικαιολογητικά – το έντυπο αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας).
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει στις 25/10/2025(45 ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος) .
Τα αιτήματα στην συνέχεια θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας για την καταγραφή των ζημιών σε κύριες & δευτερεύουσες κατοικίες και στην οικοσυσκευή τους για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 33862/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr