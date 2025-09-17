Πύργος: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για φυτεία κάνναβης και ολόκληρο οπλοστάσιο

Back to Top
Κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια κάνναβης, όπλα, αεροβόλα και πάνω από 500 φυσίγγια

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στον Πύργο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιλάμβανε έρευνες σε δασική περιοχή, όπου εντοπίστηκε φυτεία, αλλά και στα σπίτια των δύο συλληφθέντων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης,
20,3 γραμμάρια κάνναβης,
1 περίστροφο,
1 επαναληπτική καραμπίνα και 1 μακρύκανο όπλο τύπου φλόμπερ,
2 αεροβόλα πιστόλια,
1 μεταλλική γεμιστήρα,
553 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 53 κάλυκες.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση.

