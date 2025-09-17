Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και τραβούσαν βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, που σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο της πόλης.

Τέσσερα κορίτσια, ηλικίας 13 έως 15 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς κατηγορούνται για παράνομη βία, απειλή, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανήλικες προσέγγισαν μια 13χρονη μαθήτρια έξω από Γυμνάσιο της πόλης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, ενώ την απείλησαν και την εξύβρισαν. Παράλληλα, κατέγραψαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο, με το βίντεο να βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων των συλληφθεισών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 15,14,14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή κι εξύβριση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους. Ειδικότερα, οι τέσσερις κατηγορούμενες ανήλικες, στις 15-9-2025, το μεσημέρι προσέγγισαν 13χρονη, μπροστά σε Γυμνάσιο και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.