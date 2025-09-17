ΑΔΕΔΥ: Τι διεκδικεί με την 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Το πλήρες σκεπτικό αλλά και το διεκδικητικό της πλαίσιο, ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ για την ήδη γνωστή και δημοσιοποιημένη απόφασή της για 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια ημερομηνία έχει προκηρυχτεί 24ωρη πανελλαδική απεργία και από τη ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ: «Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με την κυβερνητική επιλογή για παραπέρα στήριξη της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς και την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια.





Τα μέτρα της Κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο.

Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».