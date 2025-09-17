Ανδρέας Λοβέρδος: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πείθει ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας»

«Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία για σταυρούς, θα δώσω μάχες για τη χώρα μου» είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας για την απόφασή του να ενταχθεί στην Νέα Δημοκρατία.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ σημείωσε πως: «Το γεγονός να υπηρετείς τη σταθερότητα και το συμφέρον της πατρίδας σου, είναι μία πρόκληση που μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη».

«Η σχέση που είχαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, περιοριζόταν μονάχα σε μία συνομιλία το 2019, όταν κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τότε έκλεισε η συμφωνία. Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου. Τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη. Του είχα πει ότι αυτή η άποψη που κυριαρχεί “ας φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά”, με επιστρέφει στο 2012. Η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Τότε, ήταν η επιλογή μου ότι θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτήν τη στιγμή μόνος ένας πολιτικός χώρος», σημείωσε.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε.

Συνέχισε λέγοντας πως δεν ανοίξει βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε πως οι πολίτες δεν βλέπουν τον Ανδρουλάκη ως εναλλακτική.