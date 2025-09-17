Δυτική Ελλάδα: Θλίψη για τον θάνατο της 45χρονης Αγγελικής Χρονοπούλου

Στο πένθος και τη θλίψη βυθίστηκε η κοινωνία του Επιταλίου και του Πύργου γενικότερα από τον πρόωρο και ξαφνικό χαμό της Αγγελικής Χρονοπούλου μόλις 45 ετών.

Μιας γλυκύτατης και καλοσυνάτης κοπέλας, που με τον χαρακτήρα της κέρδιζε τον σεβασμό και την αγάπη όλων.

Η Αγγελική ζούσε και εργαζόταν με αξιοπρέπεια και απλότητα, αφήνοντας παντού το αποτύπωμα της ευγένειας και του ζεστού χαμόγελού της.

Η ξαφνική απουσία της σκορπά ανείπωτο πόνο στους γονείς της Θανάση και Φρόσω, στον αδερφό της Διονύση και στη γιαγιά της Διαμάντω που αδυνατούν να πιστέψουν το σκληρό χτύπημα της μοίρας.

Οπως αναφέρει το patrisnews.com όλοι όσοι τη γνώρισαν μιλούν για ένα κορίτσι γεμάτο καλοσύνη, έναν άνθρωπο πάντα πρόθυμο να σταθεί δίπλα στους άλλους, που έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω της κενό δυσαναπλήρωτο. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές συγγενών, φίλων και όσων ευτύχησαν να τη συναντήσουν στη ζωή τους.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Επιταλίου.