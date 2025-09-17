Συναγερμός στην Πάτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου- Τρία νέα κρούσματα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αχαΐα και την Ηλεία, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε χθες στο Νεοχώρι, όπου ένας ακόμη ασθενής προσβλήθηκε από τον ιό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, μια 70χρονη από την ίδια περιοχή είχε επίσης νοσηλευτεί με σοβαρή επιπλοκή εγκεφαλίτιδας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό από τα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, όπου ένας άνδρας περίπου 50 ετών εμφάνισε εγκεφαλίτιδα, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή έχουν φτάσει τα τέσσερα από την αρχή του καλοκαιριού, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να συστήνουν στους πολίτες μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.