Πάτρα: Χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι η περιοχή Λάγγουρα

Λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΠ

Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλήρης διακοπή υδροδότησης από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στην περιοχή Λάγγουρα.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής. 

