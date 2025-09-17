Πάτρα: Χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι η περιοχή Λάγγουρα

Λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΠ
Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.
Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλήρης διακοπή υδροδότησης από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στην περιοχή Λάγγουρα.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής.
