Χωρίς φανάρια ο κόμβος μέσω του οποίου κινούνται οι περισσότεροι φοιτητές και καθηγητές του πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟ

Νεκρά είναι τα φανάρια σε έναν δρόμο τον οποίο χρησιμοποιεί η πλειονότητα των φοιτητών και καθηγητών του πανεπιστημίου Πατρών.

Η προέκταση της οδού Ιπποκράτους στη συμβολή της με την οδό πανεπιστημίου έχει καθημερινά μεγάλη κίνηση από οχήματα που κινούνται από και προς τόσο το πανεπιστήμιο Πατρών όσο και την ευρύτερη περιοχή του Καστριτσίου. Τόσο τα φανάρια στην προέκταση της Ιπποκράτους που περνά παράλληλα με τον ποταμό Χάραδρο, όσο και τα φανάρια νωρίτερα επί της οδού πανεπιστημίου στο ύψος της οδού Πετμεζά είναι εκτός λειτουργίας.

Η οδός πανεπιστημίου είναι γνωστή για τις ταχύτητες που αναπτύσσονται σε αυτήν και ειδικά όσοι κινούνται στις κάθετες οδούς στα σημεία που δεν ρυθμίζονται με φωτεινούς σηματοδότες, κινδυνεύουν.

Τα συνεργεία της φωτεινής σηματοδότησης θα πρέπει άμεσα να επιληφθούν του ζητήματος.