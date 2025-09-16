Πάτρα: Ηλικιωμένη «παγίδεψε» 26χρονη απατεώνισσα

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε μια 26χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μαζί με συνεργό που αναζητείται, τηλεφώνησαν σε 80χρονη προσποιούμενοι τους ασφαλιστές. Της ζήτησαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μία σακούλα, δήθεν για να τα «ασφαλίσουν».

Η ηλικιωμένη, όμως, αντιλήφθηκε την παγίδα. Ενημέρωσε διακριτικά την Αστυνομία και ετοίμασε μια σακούλα με ένα δαχτυλίδι και διάφορα αντικείμενα, παραδίδοντάς τα δήθεν στους απατεώνες.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω την 26χρονη τη στιγμή που παραλάμβανε τη σακούλα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ αναζητείται ο συνεργός της. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.