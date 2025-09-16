Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ηλικιωμένη «παγίδεψε» 26χρονη απατεώνισσα

Πάτρα: Ηλικιωμένη «παγίδεψε» 26χρονη απατεώνισσα

Της ζήτησαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μία σακούλα, δήθεν για να τα «ασφαλίσουν»

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε μια 26χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μαζί με συνεργό που αναζητείται, τηλεφώνησαν σε 80χρονη προσποιούμενοι τους ασφαλιστές. Της ζήτησαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μία σακούλα, δήθεν για να τα «ασφαλίσουν».

Η ηλικιωμένη, όμως, αντιλήφθηκε την παγίδα. Ενημέρωσε διακριτικά την Αστυνομία και ετοίμασε μια σακούλα με ένα δαχτυλίδι και διάφορα αντικείμενα, παραδίδοντάς τα δήθεν στους απατεώνες.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω την 26χρονη τη στιγμή που παραλάμβανε τη σακούλα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ αναζητείται ο συνεργός της. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτ. Ελλάδα: 71χρονος ξυλοκόπησε γυναίκα και κόρη

Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία

Καλάβρυτα και Κλειτορία σταθμοί της Ολυμπιακής Φλόγας προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εξαπάτηση Ηλικιωμένης Απάτη Σύλληψη

Ειδήσεις