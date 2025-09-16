Καλάβρυτα και Κλειτορία σταθμοί της Ολυμπιακής Φλόγας προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Στα Καλάβρυτα θα διανυκτερεύσει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, προερχόμενη απ’ τη Κλειτορία, η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», στο τέλος της πρώτης μέρας της Λαμπαδηδρομίας που θα έχει αφετηρία της την Αρχαία Ολυμπία.

Τελικός προορισμός της επί ελληνικού εδάφους Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας θα είναι -στις 4 Δεκεμβρίου- το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ήδη απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας. Εξαιτίας δε του ιδιαίτερου συμβολισμού της η υποδοχή της Φλόγας είθισται να γίνεται με τιμές Αρχηγού Κράτους.

«Η διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας απ’ την Κλειτορία και τα Καλάβρυτα, η υποδοχή και η διανυκτέρευση της εδώ, είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Η Ολυμπιακή Φλόγα είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο που σηματοδοτεί την Ειρήνη, την Αλληλεγγύη, την Ενότητα, την Φιλία και την συνύπαρξη των λαών, αξίες διαχρονικά επίκαιρες και ιδίως σήμερα. Η δε διέλευση και φιλοξενία της στον Δήμο Καλαβρύτων είναι και μια σύνδεση της ιστορίας του τόπου μας με τους συμβολισμούς που εκπέμπει σ’ όλη την υφήλιο η Ολυμπιακή Φλόγα», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει 9 ημέρες, καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, διασχίζοντας 23 νομούς και 7 περιφέρειες της χώρας, ενώ στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθούν 36 Τελετές Υποδοχής.

Αναλυτικά, η Φλόγα θα ξεκινήσει από την Αρχαία Ολυμπία και θα διανύσει σταδιακά διαδρομές μέσα από πόλεις και περιοχές όπως: Πύργος, Αμαλιάδα, Κλειτορία, Καλάβρυτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Μέτσοβο, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Νάουσα, Σέρρες, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αράχωβα, Λιβαδειά, Αθήνα, καταλήγοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου 2025 για την Τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα φτάσει στα Καλάβρυτα στο τέλος της πρώτης μέρας της Λαμπαδηδρομίας, έχοντας διανύσει τη διαδρομή Αρχαία Ολυμπία, Πύργος, Αμαλιάδα, Αρχαία Ήλιδα, Λαμπεία και Κλειτορία. Το πρωί της επόμενης μέρας, 27 Νοεμβρίου, θ’ αναχωρήσει για την Πάτρα.

Όπως έχει ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή «η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από σημαντικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας όχι μόνο την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και τη σύνδεση της χώρας με τα χειμερινά αθλήματα και τους ορεινούς προορισμούς. Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζει περιοχές όπου βρίσκονται τα 12 μεγαλύτερα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας, προβάλλοντας το φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα του χειμερινού τουρισμού».

Επίσης, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την έναρξη των αιτήσεων για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ως Λαμπαδηδρόμοι στη Λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους. H πλατφόρμα των αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα προχωρήσει στην τελική επιλογή των λαμπαδηδρόμων.