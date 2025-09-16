"Σκάει" από κίνηση η παλιά εθνική- Πάνω από μια ώρα το Πάτρα - ΒΙΠΕ

Μεγάλη υπομονή και νέο υπολογισμό του χρόνου τους μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους χρειάζεται να επιδεικνύουν οι οδηγοί.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών στον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις από τον κόμβο της Οβρυάς της Περιμετρικής μέχρι τον κόμβο της ΒΙΠΕ.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην παλιά εθνική και ΙΧ και βαρέα οχήματα διέρχονται από το οδικό δίκτυο δημιουργώντας μεγάλη κίνηση και δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγων.

Για την απόσταση από ΒΙΠΕ ως Πάτρα χρειάζεται πάνω από μία ώρα.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των εργασιών στο αρχικό τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

και για την επίτευξη της λειτουργικής χρήσης αυτού την 30/11/2025 θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

Η κυκλοφορία, με τη βοήθεια κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα διεξάγεται ως εξής:

Α) Το ρεύμα προς Πύργο θα εξέρχεται από την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών από τον αντίστοιχο κλάδο εξόδου του Α/Κ Οβρυάς, εν συνεχεία μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου θα κατευθύνεται προς την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου με κατεύθυνση προς Πύργο έως το ύψος του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ.

Β) Το ρεύμα προς Πάτρα – Αθήνα αρχικά θα κατευθύνεται προς Πάτρα από την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου έως το ύψος του Α/Κ Οβρυάς, όπου μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου θα εισέρχεται στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών από τον αντίστοιχο κλάδο εισόδου.



Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας του θέματος, ο Ημικόμβος Μιντιλογλίου της Ε.Π.Π. θα αποκλειστεί με τοποθέτηση κατάλληλων προσωρινών πινακίδων.

Οι ανωτέρω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα διαρκέσουν από 15.09.2025 έως 30.11.2025, ενώ και τα δύο ρεύματα θα εξυπηρετούνται από τον προσωρινό κλάδο Β και τον προσωρινά διαμορφωμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο επί της Π.Ε.Ο.