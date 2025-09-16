«Η Γάζα καίγεται» έγραψε ο ισραηλινός υπ. Άμυνας - Το Ισραήλ ξεκίνησε τα ξημερώματα χερσαία επιχείρηση στην πόλη

Τα άρματα μάχης των IDF έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης

Ο στρατός του Ισραήλ άρχισε χθες Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης. Μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης ενός μεγάλου αριθμού πολυώροφων κτιρίων, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έφτασαν στο σημείο καμπής για μια μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City - said to be the tallest building in the Gaza Strip.<br><br>Israel said the building was being used to hide "terrorist infrastructure".<br><br>Latest world news: <a href="https://t.co/wB3vdQsaky">https://t.co/wB3vdQsaky</a> <a href="https://t.co/9fDyHP5Ykr">pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr</a></p>— Sky News (@SkyNews) <a href="https://twitter.com/SkyNews/status/1967633923736731769?ref_src=twsrc%5Etfw">September 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν σταδιακά επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές μέσα και γύρω από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαν στείλει χερσαίες δυνάμεις στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου πιστεύεται ότι βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι. Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο στρατός έχει παροτρύνει όλους στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, με αρκετούς όμως να παραμένουν στην περιοχή καθώς φοβούνται ότι άλλες περιοχές στη Λωρίδα δεν είναι ασφαλέστερες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ βομβάρδισε σφοδρά την πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στην κατεστραμμένη περιοχή.

«Υπάρχουν σφοδροί, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας Άχμεντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί και κάτοικοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται». Η Γάζα καίγεται Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της. «Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X. «Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς. Οικογένειες ομήρων διαμαρτύρονται έξω από την πρωθυπουργική κατοικία Την ίδια ώρα μέλη των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ καθώς ξεκίνησε η Επιχείρηση «Το Άρμα του Γεδεών II» στην Πόλη της Γάζας, για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">השעה 3:00<br><br>עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה - כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח - ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש <a href="https://t.co/PILWqyqBYw">pic.twitter.com/PILWqyqBYw</a></p>— Bar Peleg (@bar_peleg) <a href="https://twitter.com/bar_peleg/status/1967742564519514174?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>