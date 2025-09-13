Οικονομική πίεση στην καθημερινότητα: Ένας στους τρεις Έλληνες αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες με τον μισθό του

Η MRB πραγματοποίησε έρευνα για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τη μείωση του ΦΠΑ και την επιχειρηματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά: ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει ότι ο μισθός του φτάνει μόνο για έως 15 ημέρες.

Στην ερώτηση «Για πόσο χρονικό διάστημα το μηνιαίο εισόδημά σας σάς επιτρέπει να καλύπτετε με άνεση (χωρίς μεγάλες οικονομικές θυσίες) όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού σας;», οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

33,8%: για 3 εβδομάδες

26,5%: για 2 εβδομάδες

5,7%: για λιγότερο από 1 εβδομάδα

23,9%: για όλον τον μήνα

7,7%: για πάνω από 1 μήνα

2,5%: δεν ξέρω/δεν απαντώ

Με βάση τα στοιχεία, το 66% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ο μισθός επαρκεί έως 3 εβδομάδες.

Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος στο OPEN και την εκπομπή «Τώρα Μαζί»: «Από όλα αυτά τα νούμερα, το πιο σοβαρό είναι ότι ένας στους τρεις Έλληνες -ή τρεις στους δέκα περίπου- δεν μπορούν να αντέξουν πάνω από δύο εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως εδώ υπάρχει πρόβλημα».

Οι πολίτες «κόβουν» τη διασκέδαση