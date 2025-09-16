Welcome to UP 2025 & “Taste the City”: Οι πρωτοετείς φοιτητές ανακαλύπτουν τις γεύσεις της Πάτρας με ειδικές προσφορές

Το υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του με το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, μια γιορτή γνωριμίας που συνδυάζει δράσεις πολιτισμού, ψυχαγωγίας και γαστρονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης “Taste the City”, οι πρωτοετείς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μέσα από τις γεύσεις της, απολαμβάνοντας προνομιακές τιμές σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

Σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας), για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εστιατόρια, καφέ, bars και χώροι γρήγορης εστίασης της Πάτρας ανοίγουν τις πόρτες τους και προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις, αποκλειστικά για το φοιτητικό κοινό. Οι προσφορές ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του πενθημέρου του Φεστιβάλ, με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο.

Τα συμμετέχοντα καταστήματα φέρουν ειδικό σήμα με QR Code, που οδηγεί στον πλήρη κατάλογο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στο: https://welcometoup.upatras.gr/

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/