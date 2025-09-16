Διεθνής διάκριση για φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Πατρών – Χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων

Μεγάλη επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής, Καμπέρου Θανούλα – Δανάη, κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιππασίας.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Βελιγράδι της Σερβίας, από τις 25 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας αθλητές υψηλού επιπέδου από όλες τις βαλκανικές χώρες.