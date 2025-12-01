Ήττα από τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ

Για ένα ημίχρονο και συγκεκριμένα στο πρώτο οι αθλήτριες της ομάδας χάντμπολ της Πάτρας ήταν ανταγωνιστικές και πίεσαν όσο μπορούσαν την γηπεδούχο ομάδα.

Στο β΄ ημίχρονο τα λάθη βοήθησαν τις αθλήτριες του Λεωνίδα να πάρουν μια ασφαλή διαφορά και στο τέλος μια δίκαιη νίκη, οδηγώντας στην κορυφή τον βαθμολογικό πίνακα της Α2 εθνικής γυναικών.

Πριν την έναρξη του αγώνα η Βάσω Βουκελάτου εκπροσωπώντας την Ακαδημία των Σπορ βράβευσε τον προπονητή του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, Κίμωνα Κουτρούλη, για την πολυετή προσφορά του στην χειροσφαίριση.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων - Ακαδημία των Σπορ = 41-27 (ημ. 18- 12).

Τα 5λεπτα: 3-1, 7-3, 9-4,11-7,13-9,18-12 (ημ), 22-13, 25-16, 29-17, 34-19,37-22,41-27.

Οι 2λεπτες αποβολές: 3-3. Τα πέναλτι: 2/3 - 2/1.

Διαιτήτευσαν οι: Ποδηματά - Στασινού.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βασιλική Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Ρούπα 1, Γρηγορία Γεωργίου, Ελευθερία Γεωργίου 3, Χριστοπούλου 1, Λιβάνη 1, Κουτελιέρη, Λούη 6, Χαμίτι 7, Τσαγκαράτου 8.