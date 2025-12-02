Παναγιώτης Πανταζής: Συνεχίζει ακάθεκτος στα επαγγελματικά ρινγκ

Ο Πατρινός πυγμάχος σημείωσε ακόμη μία νίκη στο πυγμαχικό Gala του Lakatos Oszi.
Ο Παναγιώτης Πανταζής συνεχίζει την πορεία του στα επαγγελματικά ρινγκ του εξωτερικού, αυτή τη φορά αγωνιζόμενος στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.
Ο Πατρινός πυγμάχος σημείωσε ακόμη μία νίκη στο πυγμαχικό Gala του Lakatos Oszi.
Παράλληλα, ο έμπειρος μαχητής έχει ήδη υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο, έχοντας στο πλευρό του τη μάνατζερ Krisztina Belinszky και την «Heavy Boy Promotions».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr