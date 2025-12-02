Παναγιώτης Πανταζής: Συνεχίζει ακάθεκτος στα επαγγελματικά ρινγκ

Ο Παναγιώτης Πανταζής συνεχίζει την πορεία του στα επαγγελματικά ρινγκ του εξωτερικού, αυτή τη φορά αγωνιζόμενος στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ο Πατρινός πυγμάχος σημείωσε ακόμη μία νίκη στο πυγμαχικό Gala του Lakatos Oszi.

Παράλληλα, ο έμπειρος μαχητής έχει ήδη υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο, έχοντας στο πλευρό του τη μάνατζερ Krisztina Belinszky και την «Heavy Boy Promotions».