Ο Lonac στο ArtWalk 10 – Η Πάτρα υποδέχεται έναν από τους κορυφαίους street artists στον κόσμο!

Το ArtWalk 10 - 10o Διεθνές Φεστιβάλ Street Art της Πάτρας ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά τους δρόμους με χρώμα, και αυτή τη φορά φιλοξενεί έναν από τους πιο επιδραστικούς street artists παγκοσμίως: τον Κροάτη Lonac.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου, στην οδό Κλεισόβης 19, ο Lonac θα δώσει ζωή σε μια νέα μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία που αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα.

Με το χαρακτηριστικό του ύφος που συνδυάζει ρεαλισμό, σουρεαλιστικά στοιχεία και λεπτομερή εικονογράφηση, ο Lonac έχει μετατρέψει αστικούς τοίχους σε έργα τέχνης που συγκινούν και προβληματίζουν. Οι δημιουργίες του ξεχωρίζουν για την τεχνική αρτιότητα αλλά και για το συναισθηματικό τους βάθος, αγγίζοντας θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Τα έργα του έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενώ το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους «50 πιο επιδραστικούς street artists παγκοσμίως», στο βιβλίο Street Art Today.

Με τη συμμετοχή του στο ArtWalk 10, ο Lonac φέρνει στην Πάτρα τη δική του εικαστική ματιά, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μια εμπειρία δημόσιας τέχνης που θα μείνει ανεξίτηλη στον χρόνο.