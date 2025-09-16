Οι χώρες με τους πιο «τεμπεληδες»: Αυτοί που περπατούν λιγότερο και η θέση της Ελλάδας

Περπατάμε καθημερινά, αλλά πόσο πραγματικά κινούμαστε; Το περπάτημα είναι η πιο απλή και εύκολη μορφή άσκησης, αλλά η καθημερινή μας δραστηριότητα διαφέρει κατακόρυφα ανάλογα με τον τόπο διαμονής, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές μας.

Σε μια εποχή όπου η υγεία και η φυσική κατάσταση γίνονται όλο και πιο σημαντικές, τα δεδομένα για τα βήματα που κάνουμε καθημερινά δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα, είναι αποκαλυπτικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η Ινδονησία κατατάσσεται ως η χώρα με τους πιο «τεμπέληδες» - όσον αφορά το περπάτημα - πολίτες στον κόσμο, με μέσο όρο μόλις 3.531 βήματα την ημέρα. Αυτό είναι πολύ κάτω από τα συνήθως προτεινόμενα 10.000 βήματα για έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ιδεατής φυσικής δραστηριότητας και πραγματικότητας.