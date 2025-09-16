Moνή Μεγάλου Σπηλαίου: Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η απογραφή- Ερωτηματικά για την καθυστέρηση

Σε εκκρεμότητα παραμένει η επίσημη απογραφή των κειμηλίων της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου από τη Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, παρά τη δέσμευση που είχε δοθεί αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγούμενος της Μονής, μαζί με πέντε ακόμη άτομα, φέρονται να επιχείρησαν να πουλήσουν θρησκευτικές εικόνες και νομίσματα. Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση ήρθε στο φως, η Μητρόπολη είχε ανακοινώσει πως θα προχωρήσει σε απογραφή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ανήκουν στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η διαδικασία αυτή δεν έχει ξεκινήσει, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την προστασία και την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς που φυλάσσεται στη Μονή.

Ο δικηγόρος της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος, μιλώντας στο thebest.gr, επιβεβαιώνει ότι η απογραφή των κειμηλίων δεν έχει ακόμα αρχίσει και επισημαίνει ότι «οι όποιες κινήσεις γίνουν από τη Μητρόπολη, σχετικά με την υπόθεση αυτή, θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής»

Ωστόσο, να αναφέρουμε, ότι βάσει των πρώτων στοιχείων φαίνεται ότι οι επίμαχες εικόνες που προσπάθησε ο ηγούμενος να πουλήσει, δεν προέρχονται από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, με τις Αρχές να ψάχνουν την διαδρομή των εικόνων αλλά και το πώς βρέθηκαν στα χέρια του ηγούμενου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στα τέλη Αυγούστου μυστικοί αστυνομικοί επισκέφθηκαν τη μονή και συναντήθηκαν με τον ηγούμενο, έναν νεότερο μοναχό -γνωστό με το προσωνύμιο «Τζάκσον»- καθώς και με έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ηγούμενος και ο βοηθός του φέρονται να πρότειναν προς πώληση δύο Ευαγγέλια, θρησκευτικά βιβλία και βυζαντινές εικόνες. Το κύκλωμα διαπραγματευόταν έναντι 200.000€, ποσό πολύ μικρότερο από την πραγματική αξία τους που φτάνει τις 300.000€. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα βρίσκονταν στη μονή μόνο για φύλαξη.

Πριν αποχωρήσουν οι επισκέπτες- αστυνομικοί, ο ηγούμενος φέρεται να μοιράστηκε μαζί τους ακόμη μια «πληροφορία», ότι δηλαδή σε χωράφι κοντά στη Μονή ήταν θαμμένο ένα χάλκινο άγαλμα ύψους 1,80 μ., πιθανότατα της θεάς Αρτέμιδος.

Να θυμίσουμε, ότι ο ηγούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή Κορίνθου κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του.