Μέγα Σπήλαιο: Οι ύποπτες διαδρομές του ηγουμένου

Εκτεταμένες έρευνες σε μονές και σε απομακρυσμένες εκκλησίες σε Λακωνία και Αχαΐα πραγματοποιούν τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά την εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στο οποίο συμμετείχε ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν βάσιμες ενδείξεις πως μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν πλιάτσικο σε θρησκευτικούς χώρους, με στόχο την πώληση των ιερών κειμηλίων στη μαύρη αγορά των αρχαιοκαπήλων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εστιάσουν στις διαδρομές του ηγουμένου από τα Καλάβρυτα, δηλαδή στις μονές και στους ναούς που επισκεπτόταν συχνά ο κατηγορούμενος ώστε να τελέσει τη Λειτουργία ως εφημέριος.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εξάρθρωσαν το κύκλωμα, είχαν από την αρχή συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λεηλασία μονών και ναών. Αλλωστε, δύο από τα κατασχεθέντα αντικείμενα, μία βυζαντινή εικόνα και ένα Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα, είχαν κλαπεί από μονή στη Λακωνία. Ωστόσο, το ιερό κειμήλιο που σήμανε συναγερμό και έθεσε σε ένα νέο πλαίσιο τις έρευνες ήταν μια ξύλινη εικόνα, η οποία, όπως διαπίστωσαν με έκπληξη οι εκτιμητές και οι ειδικοί επιστήμονες του υπουργείου Πολιτισμού, αποτελούσε μέρος ξύλινου τέμπλου που κάλυπτε ιερό εκκλησίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η realnews, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν πως η εν λόγω εικόνα που κατασχέθηκε μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος είχε κοπεί πιθανότατα με πριόνι από το τέμπλο του ναού και στη συνέχεια είχε αφαιρεθεί. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους ειδικούς αλλά και τις Αρχές σε έρευνες για ενδεχόμενο πλιάτσικο από τους ιερείς που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Αποτέλεσμα ήταν οι έμπειροι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν περαιτέρω έρευνες, καθώς εκτιμάται πως πολλά από τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και πούλησε έναντι του ποσού των 200.000 ευρώ σε αστυνομικό που υποδυόταν τον ενδιαφερόμενο είχαν κλαπεί ή αφαιρεθεί από μονές και εκκλησίες της Αχαΐας και της Λακωνίας.

Ο πρώην ηγούμενος της ιστορικής μονής των Καλαβρύτων, πάντως, ισχυρίστηκε ενώπιον του αστυνομικού-αγοραστή ότι τα ιερά κειμήλια προέρχονται από την περιουσία της μονής. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός μετά τη σύλληψή του ανατράπηκε, καθώς από την καταγραφή που έγινε δεν διαπιστώθηκε να λείπουν εικόνες και Ευαγγέλια από το μοναστήρι. Αντιθέτως, στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ο πρώην ηγούμενος υποστήριξε πως τα αντικείμενα είναι από την προσωπική του συλλογή, η οποία βέβαια δεν ήταν δηλωμένη ως όφειλε στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ κατά την απολογία του ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ανέφερε ότι η συλλογή ανήκε στη γιαγιά του.

Καταγραφή

Επειτα από αυτές τις εξελίξεις, η Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχωρά σε επίσημη απογραφή των κειμηλίων της, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πολύτιμα αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς που βρέθηκαν ανήκουν στην περιουσία της. Οι Αρχές, μάλιστα, εξετάζουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του μουσείου της μονής, όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα κειμήλια, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις των μοναχών ή και άλλων προσώπων που μπορεί να είχαν πρόσβαση στα θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, η έρευνα των αστυνομικών αναμένεται να αποκαλύψει αν τελικά τα αντικείμενα που ετοιμαζόταν να πουλήσει το κύκλωμα ήταν της μονής, κάποιου άλλου μοναστηριού ή άλλης εκκλησίας. Σημαντικές θεωρούνται επίσης οι μαρτυρίες των υπόλοιπων μοναχών της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που δεν αποκλείεται να αποκαλύψουν πιθανώς και άλλες πληροφορίες για την περίεργη αυτή υπόθεση.

Σημειώνεται ότι το κύκλωμα δρούσε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πριν από λίγες ημέρες προχώρησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας συνολικά έξι άτομα. Ανάμεσά τους και ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου της Αχαΐας, καθώς και ένας ιερομόναχος της ίδιας μονής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ανιχνευτών μετάλλων.

Ο αρχηγός

Αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να είχε 69χρονος, ο οποίος έδινε τις τελικές εντολές για τις αγοραπωλησίες και εκτιμούσε τα αντικείμενα. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 59 και 66 ετών, είχαν αναλάβει την ανεύρεση κατόχων αρχαιοτήτων, ενώ ο δεύτερος πραγματοποιούσε και παράνομες ανασκαφές. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες κατείχαν αρχαία βιβλία, νομίσματα και βυζαντινές εικόνες, με σκοπό την πώληση. Κατά τις έρευνες σε σπίτια και σε άλλους χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 264 αρχαία νομίσματα, 14 θρησκευτικές εικόνες, δύο ιερά Ευαγγέλια και ένα θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, τρία αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικός ανιχνευτής μετάλλων, δύο κυνηγετικά όπλα και 262 φυσίγγια, μαχαίρι, 12.810 ευρώ μετρητά και μία χρυσή λίρα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο οχήματα, επτά κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, καθώς και φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων και πλήθος εγγράφων. Τα Ευαγγέλια, οι εικόνες και το εκκλησιαστικό βιβλίο παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού για φύλαξη και εκτίμηση, ενώ τα νομίσματα μεταφέρθηκαν στο Νομισματικό Μουσείο. Σημειώνεται ότι ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο βοηθός του και άλλα τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα, μετά τη μαραθώνια απολογία τους, προφυλακίστηκαν.