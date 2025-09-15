Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ να ...«προσέχει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες να απευθύνει προειδοποίηση στο Ισραήλ, μερικές ημέρες μετά την αιματηρή επιδρομή του στο Κατάρ με στόχο κορυφαία στελέχη της Χαμάς – είναι σώα, κατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα –, τονίζοντας πως πρέπει να «προσέχει πολύ» διότι το εμιράτο είναι, όπως το έθεσε, «πολύ καλός σύμμαχος».

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, για την άνευ προηγουμένου επίθεση αυτή στο κράτος που φιλοξενεί στο έδαφός του τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, τόνισε ότι η διμερής σχέση παραμένει ανεπηρέαστη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι η επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο δείχνει πόσο ακλόνητη είναι η σχέση των δυο συμμάχων.

Παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας, ασταμάτητη ροή οικογενειών εγκατέλειπε την ομώνυμη πόλη, στο βόρειο τμήμα του παραθαλάσσιου μικρού παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό ως ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς, καθώς οι επιχειρήσεις εκεί εντατικοποιήθηκαν περαιτέρω.

Ήδη ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε επικρίνει το Ισραήλ για την επιδρομή της 9ης Σεπτεμβρίου στο Κατάρ. Αλλά ο κ. Ρούμπιο διαβεβαίωσε προτού αναχωρήσει για την επίσκεψη που άρχισε χθες ότι δεν θα πλήξει τη σχέση ΗΠΑ - Ισραήλ.

Οι κυριότερες συναντήσεις που θα έχει ο κ. Ρούμπιο στο Ισραήλ θα γίνουν σήμερα — συμπίπτουν με σύνοδο στη Ντόχα ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για να καταδικαστεί η επίθεση αυτή. Χθες ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει να εφαρμόζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά» και να «τιμωρήσει» το Ισραήλ για «όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».

Το εμιράτο, το οποίο φιλοξενεί – με τις ανεπίσημες ευλογίες της Ουάσιγκτον – το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Αληθινός φίλος»

Η επίσκεψη Ρούμπιο «δείχνει τη δύναμη της συμμαχίας» του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, επέμεινε χθες ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης των δυο ανδρών στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου προσευχήθηκε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, αν και καθολικός.

Ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε τον κ. Ρούμπιο «αληθινό φίλο του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι η διμερής σχέση «ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρή».

Η επίσκεψη σκοπό έχει να εκφραστεί η αμερικανική υποστήριξη ενόψει της προσεχούς αναγνώρισης από διάφορες χώρες κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως εάν εξοντώνονταν «οι ηγέτες της Χαμάς» στο στόχαστρο της επιδρομής στο Κατάρ θα εξαλειφόταν «το κυριότερο εμπόδιο» για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας για 710η ημέρα, ενώ η κυβέρνησή του άφησε να εννοηθεί πως το εγχείρημα θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Για το Φόρουμ των Οικογενειών, την κυριότερη συλλογικότητα των συγγενών των ισραηλινών ομήρων, είναι απεναντίας ο κ. Νετανιάχου αυτός που αποτελεί «εμπόδιο» για να τελειώσει ο πόλεμος.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 45 νεκρούς στον θύλακο. Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εκ νέου διαταγή στους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν αναφέρει πως περιμένουν «ένα εκατομμύριο» κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου να φύγουν από τον βορρά. Ο ΟΗΕ πρόσφατα προειδοποιούσε πως επαπειλείται «καταστροφή».

Ατελείωτη ουρά οχημάτων φορτωμένων ως το τελευταίο ωφέλιμο εκατοστό και ανθρώπων που κινούνταν με πόδια έφευγαν προς νότο παίρνοντας παραθαλάσσιο δρόμο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον ερειπωμένο θύλακο.

Ο Μοχάμεντ Γαζάλ, 32 χρονών, που έφυγε από τη Σουτζάια, συνοικία της πόλης της Γάζας, μίλησε για ασταμάτητους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

«Ούτε ο νότος είναι ασφαλής»

«Ζήσαμε κατάσταση πανικού, ακραίου φόβου. Οι βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν από τα ξημερώματα, οι εκρήξεις είναι ισχυρές, τα πυρά συνεχή», εξήγησε.

Ο Μπάκρι Ντιάμπ, που έφυγε από το δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας προς νότο, τόνισε ως οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και εκεί.

«Ούτε ο νότος είναι ασφαλής», τόνισε ο 35χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλοι οι πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας – 2 εκατ. και πλέον Παλαιστίνιοι – έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τουλάχιστον μια φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απομένουν 47 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους θεωρεί πως είναι νεκροί 25, από το σύνολο των 251.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 64.871 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Έχει εξάλλου προκληθεί ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως βομβάρδισε ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, διότι τη χρησιμοποιούσε κατ’ αυτόν η Χαμάς.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ κατακεραύνωσε χθες τον ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντάς τον «ντροπή» για την Ισπανία, λόγω της διακοπής του ποδηλατικού γύρου της χώρας εξαιτίας μαζικών κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων.

