Πάτρα: Κρίσιμη εβδομάδα για τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για εμπρησμό στο Γηροκομειό

Εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων ξεκινά σήμερα για την πολύκροτη υπόθεση των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού, στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 21 και 25 ετών, παραμένουν προφυλακισμένοι από τις 19 Αυγούστου και συμπληρώνουν σχεδόν έναν μήνα στη φυλακή.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στις επόμενες ημέρες για να εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης που κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη από τους τέσσερις συνηγόρους υπεράσπισης των δύο νεαρών.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται νέα στοιχεία, τα οποία –σύμφωνα με την υπεράσπιση– αποδεικνύουν ότι οι δύο νέοι βρίσκονταν στο σημείο για να σβήνουν και όχι για να προκαλούν φωτιές.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο δεν αποδίδει την πυρκαγιά σε εμπρησμό, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.

Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, καθώς η απόφαση για την αποφυλάκιση ή όχι των δύο κατηγορουμένων θα κρίνει και την πορεία της υπόθεσης.