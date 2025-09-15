Αιγιάλεια: Σήμερα η κηδεία του Άρη Τηλιγάδη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης θα τελεστεί την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., η κηδεία του Αριστείδη (Άρη) Τηλιγάδη, Περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας με τον συνδυασμό «Μπροστά για Όλους» του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στο Αίγιο, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 5:00 μ.μ.

Η οικογένειά του απευθύνει παράκληση, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στην «Φλόγα», σωματείο για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Συλλυπητήρια ευχές θα δεχθεί η οικογένεια στο Δημοτικό Κυλικείο, απέναντι από το Κοιμητήριο Αιγίου.

Ο ξαφνικός θάνατος του Άρη Τηλιγάδη έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στην Αιγιάλεια και σε ολόκληρη την Αχαΐα.

Ο Άρης Τηλιγάδης γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21 Οκτωβρίου 1960. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, που αποτελούσαν για εκείνον πηγή δύναμης και υπερηφάνειας. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τα βήματα της οικογένειάς του στον χώρο της αρτοποιίας, συνεχίζοντας με μεράκι και συνέπεια μια πολυετή οικογενειακή παράδοση.



Με ενεργό δράση στα κοινά, διετέλεσε για χρόνια Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας, υπερασπιζόμενος με πάθος τα δικαιώματα του κλάδου. Παράλληλα, η επιχειρηματική του δραστηριότητα ήταν έντονη, ενώ η συνεισφορά του στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος, υπήρξε καθοριστική για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ψήφισμα της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τον θάνατο του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ



Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας με το άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΗΛΙΓΑΔΗ επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ευδόκιμα διατελέσαντος Οικονομικού Επόπτη και Αντιπροέδρου του φορέα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 14η Σεπτεμβρίου 2025 και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

-Να εκφράσει την οδύνη και τα συλλυπητήρια για την απώλεια στην οικογένεια του.

-Να εκπροσωπηθεί η Διοίκηση του Επιμελητηρίου στη κηδεία του εκλιπόντος.

-Να κυματίσει μεσίστια η σημαία του φορέα την ημέρα της κηδείας.

-Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Επιμελητηρίου.

-Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

-Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας.