Θλίψη στην Αιγιάλεια: Έφυγε από τη ζωή ο Άρης Τηλιγάδης

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Αιγιαλεία και σε ολόκληρη την Αχαΐα ο θάνατος του Αριστείδη (Άρη) Τηλιγάδη, Περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας με τον συνδυασμό «Μπροστά για Όλους» του Νεκτάριου Φαρμάκη.

Ο Άρης Τηλιγάδης γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21 Οκτωβρίου 1960. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, τα οποία αποτελούσαν πάντα την πηγή της δύναμης και της περηφάνειάς του. Ακολούθησε από νωρίς τα βήματα της οικογένειάς του στον χώρο της αρτοποιίας, συνεχίζοντας με αγάπη και συνέπεια μια μακρόχρονη οικογενειακή παράδοση.

Διατέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας, υπερασπιζόμενος με πάθος τα συμφέροντα του κλάδου του, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκε έντονα και στο επιχειρείν. Η συμβολή του στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος, ήταν καθοριστική για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη γενικότερη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η αγάπη του για την Αιγιαλεία και η ανάγκη του για προσφορά τον ώθησαν στην ενεργό συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση. Ως Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας έδωσε το παρών με συνέπεια, ήθος και προσήλωση στο κοινό καλό, υπηρετώντας με πίστη και εργατικότητα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Άρης Τηλιγάδης υπήρξε ένας άνθρωπος αγαπητός, πάντα δραστήριος και πρόθυμος να βοηθήσει. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο στην πολιτική και επαγγελματική ζωή της περιοχής, αλλά και στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν.