Συνελήφθη στο Μοναστηράκι για επίθεση σε αστυνομικό ο γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα

Στη σύλληψη του μουσικού Γιάννη Μάλαμα, γιου του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 05:25 τα ξημερώματα, όταν δύο άτομα φέρονται να χτύπησαν την πόρτα διερχόμενου ταξί και να εξύβρισαν τον οδηγό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ένας από τους δύο άνδρες –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– αντέδρασε έντονα, εξύβρισε τους αστυνομικούς και προέβαλε αντίσταση τη στιγμή της σύλληψής του. Όπως αναφέρεται, κατά τη μεταφορά του στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε δύο φορές με το κεφάλι του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου φέρεται να συνέχισε να εξυβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

-βία κατά υπαλλήλων,

-εξύβριση,

-απειλή και

-πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.