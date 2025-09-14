Πάτρα: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στον Άγιο Βασίλειο- Στο νοσοκομείο ο οδηγός του δικύκλου

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/9)
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του δεύτερου και τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού οδηγού του. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και ο οδηγός εκτινάχθηκε στην άσφαλτο, όπου παρέμεινε ακίνητος μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πατρών. Παρότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, φέρει πολλαπλά χτυπήματα.
Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.
