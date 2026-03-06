Πάτρα: Αστυνομικός απέτρεψε τηλεφωνική απάτη σε βάρος της μητέρας της

Μια ακόμη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα αποτράπηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην άμεση αντίδραση της κόρης της, η οποία είναι αστυνομικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το πρωί, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Με διάφορα προσχήματα την έπεισε ότι επιτήδειοι πρόκειται να προσπαθήσουν να την εξαπατήσουν και ότι, δήθεν, η ίδια θα μπορούσε να βοηθήσει στην επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του, ο δράστης της ζήτησε να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της. Η γυναίκα πείστηκε και έβαλε μέσα σε μια μπλούζα το ποσό των 2.500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία άφησε στον κάδο, επιστρέφοντας στο σπίτι της ενώ παρέμενε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον άγνωστο.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας αλλοδαπός άνδρας εμφανίστηκε στο σημείο για να παραλάβει τα αντικείμενα. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από την κόρη της ηλικιωμένης, αστυνομικό στο επάγγελμα, η οποία αντιλήφθηκε την απάτη και παρενέβη άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.