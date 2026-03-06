Καιρός: Πότε και πού έρχονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές της Μαγνησίας, της Εύβοιας και των Σποράδων, οι οποίες όμως γρήγορα θα σταματήσουν. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται νέο πέρασμα βροχών στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας και πάλι τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Από το βράδυ της Παρασκευής όμως οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.