Καιρός: Πότε και πού έρχονται βροχές - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή θα υπάρξουν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, ενώ το βράδυ αναμένονται βροχές στη Θράκη
Την Παρασκευή τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, καθώς και σε περιοχές της Μαγνησίας, της Εύβοιας και των Σποράδων, οι οποίες όμως γρήγορα θα σταματήσουν. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται νέο πέρασμα βροχών στη Θράκη.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας και πάλι τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Από το βράδυ της Παρασκευής όμως οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.
Τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο
Το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά της Πίνδου. Έτσι, στην Αττική οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ παρόμοιες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στη βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, στα δυτικά της Πίνδου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αισθητά υψηλότερη, φτάνοντας τους 19 έως 21 βαθμούς.
Το Σάββατο αναμένονται λίγες παροδικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα, όμως μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με γενικά αίθριες συνθήκες.
