Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, ταρακούνησε την Αμοργό, το πρωί της Δευτέρας. Κάτοικοι τόσο αυτού του νησιού όσο και της Σαντορίνης θυμήθηκαν τις τρομακτικές στιγμές του περασμένου χειμώνα, όπου ανά 5 λεπτά σημειώνονταν δονήσεις.

Ο σεισμός που έγινε λίγα λεπτά πριν τις 07:00 το πρωί, είχε επίκεντρο 14 χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού, δηλαδή στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10, 8 χλμ.