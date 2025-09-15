Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο μπροστά στο πρώην 409 – Τραυματίας δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ μπροστά στην είσοδο του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να εκσφενδονιστεί στο παρμπρίζ του οχήματος και στη συνέχεια να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο δικυκλιστής είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



