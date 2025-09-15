Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ

Ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρούντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση προς τον Σενγκούν
To EuroBasket 2025 έλαβε τέλος με την Γερμανία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, μετά τη νίκη κόντρα στην Τουρκία, που έκανε δικό της το αργυρό, με την Εθνική μας ομάδα να ακολουθεί με το χάλκινο μετά από 16 χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων για την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, οι Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρέντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση προς τον Σενγκούν. Όσον αφορά την συναναστροφή του με τα άλλα μέλη της πεντάδας ο Τούρκος όταν έφτασε στο σημείο δεν έδειξε καμία διάθεση να δώσει συγχαρητήρια στους αντιπάλους του, ενώ ο Σρούντερ ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να δώσει το χέρι στον Σενγκούν.
Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να δίνει τη δική του απάντησει και έπειτα να τον υπερασπίζεται και ο Βασίλης Σπανούλης.
