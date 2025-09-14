Eurobasket: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί μετά από έναν τελικό θρίλερ με την Τουρκία

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Eurobasket 2025.

Οι Γερμανοί αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, επικρατώντας της Τουρκίας με 88-83 στον μεγάλο τελικό.

Έπειτα από έναν τελικό θρίλερ, όπου μονομάχησαν οι δύο καλύτερες ομάδες του φετινού Eurobasket, η Γερμανία κατάφερε να λυγίσει στο φινάλε την Τουρκία και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.