Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αυτή τη φορά όμως, είχε και αρκετές βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 20 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ο Τολιόπουλος έκανε και πάλι το βήμα μπροστά, σημειώνοντας 15 πόντους με 4 τρίποντα.

Δικαίωση και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενίσχυσε την Εθνική Ελλάδας σ’ ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση και κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του μετάλλιο με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ιστορική επιτυχία για την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο Eurobasket 2025 , η οποία επέστρεψε στα μετάλλια, με τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου να καταφέρνουν να ζήσουν μία μεγάλη στιγμή με τα γαλανόλευκα, λίγο πριν κρεμάσουν τη φανέλα τους.

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! ?

Knew this was coming.

Antetokounmpos have won their first medal with Greece #EuroBasket

HELLAS RETURN TO THE #EUROBASKET PODIUM FOR THE FIRST TIME SINCE 2009 ?

Ο αγώνας

Tα πρώτα βήματα ήταν σταθερά με τους Έλληνες παίκτες να δείχνουν αποφασισμένοι και να μπαίνουν στο παιχνίδι με καλά ποσοστά στα μακρινά σουτ. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντόρσεϊ πήραν προσπάθειες στην επίθεση με τον Κώστα Σλούκα να οδηγεί και να εκτελεί. Η Ελλάδα έφτασε στο 12-6 (5’) και όταν η Φινλανδία πλησίασε (12-11 (6’10’’) με όπλο τα μακρινά σουτ, αντέδρασε σωστά για να φτάσει στο 24-15 με το οποίο έκλεισε η πρώτη περίοδος.

Η άμυνα λειτουργούσε η Ελλάδα έφτασε στο +10 (27-17, 11’), αλλά ο αντίπαλός της ήταν εκεί για να της υπενθυμίσει πως στο μπάσκετ όλα μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα (27-26, 12’40’’). Και όμως ο Βασίλης Σπανούλης είδε την σωστή αντίδραση στο παρκέ: Γιάννης, Σλούκας και Ντόρσεϊ ήταν εκεί για το 36-26, 15’10’’) με τους Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο να μπαίνουν στην εξίσωση ως το 48-34 του ημιχρόνου.

Η Φινλανδία κατάφερε να πλησιάσει για μία ακόμη φορά με το 51-37 (21’30”) να γίνεται 53-46, 25′) από τα χέρια του Γκράντισον με τον Ντόρσεϊ να οδηγεί και πάλι στο +10 (56-46, 25’30”). Γιάννης και Σλούκας έγραψαν το 64-53 (28′) και η συνέχεια γράφτηκε με τις ασίστ του Σαμοντούροβ σε Κώστα και Μήτογλου για το 69-56 (30′).

Ο Ντίνος Μήτογλου με την έναρξη της τέταρτης περιόδου οδήγησε στο +14 (70-56), ενώ από την άλλη με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Βάλτονεν να μειώνει (73-63, 32’40”). Ο Τολιόπουλος συνέχισε να εκτελεί από τα 6μ75 και ο Γιάννης με όποιον τρόπο ήθελε για να φτάσει η διαφορά στο +15 (78-63, 34’40”). Ο Ντόρσεϊ έκανε την δική του.. διαδρομή έξω από τη γραμμή των τριών πόντων: Το πέμπτο δικό του εύστοχο μακρινό σουτ οδήγησε την απόσταση στο +17 (81-64, 35’25”), αλλά η Φινλανδία ήταν εκεί για να δώσει μία ακόμη μάχη στην τελική ευθεία (85-75, 37’45”).

Η διαφορά πήγε στο +11 (86-75) με τους διαιτητές να χρεώνουν αντιαθλητικό φάουλ με 1’38” για τη λήξη στον Παπανικολάου και στη συνέχεια φάουλ στον Σαμοντούροβ (86-79, 38’30”), ενώ τα επιθετικά ριμπάουντ συνέβαλλαν ώστε η απόσταση να μειωθεί ακόμη περισσότερο (86-82, 39’10”) με το τρίποντο του Νμάκουα. Ο Γιάννης με “γκολ φάουλ” γράφει το 89-82 με 50” στο ρολόι με τον Μάρκανεν να απαντά (89-85) και τον Τολιόπουλο να χρεώνεται με πέμπτο φάουλ. Ο Λιτλ μείωσε στους δύο (89-87, 39’20”) και το φάουλ έγινε στον Σλούκα με 20” να απομένουν.

Ο Παπανικολάου χρεώθηκε με φάουλ σε σουτ τριών πόνων 5” πριν τη λήξη. Ο Βάλτονεν πήγε στη γραμμή με 2/3 βολές, ο Γιάντουνεν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά στόχησε και στη συνέχεια ο Γιάννης με 2/2 βολές έγραψε το τελικό 92-89 σφραγίζοντας την νίκη της ΕΛλάδας και το χάλκινο μετάλλιο!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)