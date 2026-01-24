Νέα ήττα ο Προμηθέας στην Πάτρα, 97-103 από τον Αρη, νίκες για Απόλλωνα και Γλαύκο

Μάχη, με όλη τη σημασία της λέξης, έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα, με τον Προμηθέα και τον Άρη Betsson να χαρίζουν μια όμορφη παράσταση για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Νικητές οι Θεσσαλονικείς (103-97), οι οποίοι ανέβηκαν στο 7-7 (4-3 εντός και 3-5 εκτός έδρας), οι οποίοι έβαλαν 62 πόντους στο πρώτο μέρος και είχαν σε καλή κατάσταση αρκετούς παίκτες. Και τον Μπράις Τζόουνς και τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και τον Ντανίλο Άντζουσιτς και τον Αμίν Νουά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στο 6-9 έπεσε ο Προμηθέας (3-5 εντός και 3-4 εκτός έδρας), με τον Κούρο Σεγκούρα να βλέπει χαμηλό ποσοστό στο δίποντο, χλιαρή αναλογία ασίστ/λαθών και λίγους πρωταγωνιστές σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Γκρέι, Χάρις, Τάκερ πάλεψαν μόνοι, με τον Κένταλ Κόουλμαν σε κακό απόγευμα και τους Έλληνες να προσφέρουν ελάχιστα.

Ένα φόλοου του Νουά για το 91-96, ένα δικό του μακρινό δίποντο για το 93-98 και ένα επίσης δικό του λέι-απ για το 95-100 έκριναν τον αγώνα, αν και ο Προμηθέας με τον Γκρέι είχε ξανά και ξανά τις απαντήσεις για να μείνει στο ματς.

18-15 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 26-38 οι πόντοι στη ρακέτα, 9-14 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 27-16 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 36-35 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς για τις δύο ομάδες.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Σκανδαλάκης, Αγγελής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόουλμαν 11 (2/9 σουτ, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης (0/3 δίποντα, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 23 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τάκερ 19 (2/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10 (3/4 δίποντα, 4/5 βολές), Σταυρακόπουλος

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 21 (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 9 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 4 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 3 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/36 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 35/46 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 23/43 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 24/27 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 27 ασίστ, 6 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 15 λάθη, 33 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 17η αγωνιστική ο Προμηθέας θα απολαύσει το ρεπό του, ενώ ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (1/2 στις 16:00).

ΤΡΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νational League 1 - 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική, 24/1)

Απόλλων Πατρών – Ιόνιος Κέρκυρας 91-78

Διαιτητές: Στρέμπας-Στραγαλινός-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 23-16, 39-39, 59-53, 91-78

Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Κιέρ 27 (4), Παπαφωτίου 8, Μανάκας 12, Σταμάτης 15 (3), Ζούμπος 5, Αθανασόπουλος 8 (1), Κώττας 11, Πίτερ Παύλος 5 (1)

Ιόνιος (Μούτσιος): Βαζούκης 12 (2), Φόστερ 27 (5), Πυδαράκης 2, Στάνκοβιτς 9 (1), Σπίνουλας 6, Γαρέζος 4, Στεμπάρης 12, Σουκέρας 3 (1), Σεκερτζής 3

* Μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ εκτός έδρας με την Σαρωνίδα!

ΝΑΟ Σαρωνίδας-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 69-85

Κυριακή 25/1

17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-Εθνικός Λιβαδειάς