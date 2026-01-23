Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Λαμπρή εκδήλωση από την ΝΕ Πατρών

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της θα κόψει την Κυριακή (11π.μ.) η ΝΕΠ σε μια εκδήλωση που προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια στο ξενοδοχείο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βραβεύσεις αθλητών, προπονητών και τμημάτων της ΝΕΠ, αλλά και διαφόρων προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν μέσα στο 2025, καθώς επίσης και χορηγών-υποστηρικτών του Συλλόγου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ΝΕΠ Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

