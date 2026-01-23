Λαμπρή εκδήλωση από την ΝΕ Πατρών

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της θα κόψει την Κυριακή (11π.μ.) η ΝΕΠ σε μια εκδήλωση που προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια στο ξενοδοχείο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βραβεύσεις αθλητών, προπονητών και τμημάτων της ΝΕΠ, αλλά και διαφόρων προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν μέσα στο 2025, καθώς επίσης και χορηγών-υποστηρικτών του Συλλόγου.