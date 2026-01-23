Λαμπρή εκδήλωση από την ΝΕ Πατρών

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της θα κόψει την Κυριακή (11π.μ.) η ΝΕΠ σε μια εκδήλωση που προετοιμάζεται με κάθε λεπτομέρεια στο ξενοδοχείο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βραβεύσεις αθλητών, προπονητών και τμημάτων της ΝΕΠ, αλλά και διαφόρων προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν μέσα στο 2025, καθώς επίσης και χορηγών-υποστηρικτών του Συλλόγου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr