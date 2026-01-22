Ελλάδα - Ουγγαρία: Ώρα για το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό!

Η μεγάλη στιγμή για την Εθνική μας πόολο έφτασε! Ελλάδα και η Ουγγαρία θα αγωνιστούν το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) στις 18:00 ώρα Ελλάδος στον πρώτο χρονικά ημιτελικό για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών.

Θα ακολουθήσει ο αγώνας της Σερβίας με την Ιταλία στις 21:30 με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 9.30μ.μ., ενώ στις 6μ.μ. θα γίνει ο Μικρός τελικός με έπαθλο το χάλκινο μετάλλιο.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών επεστρεψε στο Βελιγράδι, με τη σερβική πρωτεύουσα να φιλοξενεί την 37η και μάλιστα επετειακή διοργάνωση, έναν αιώνα μετά το παρθενικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου (1926 στη Βουδαπέστη), το οποίο περιλάμβανε και αγώνες ανδρικού πόλο.

Για την εθνική Ελλάδας ο στόχος παραμένει ίδιος και... μονότονα αναλλοίωτος: ένα μετάλλιο! Μετάλλιο που τείνει να γίνει το ιερό δισκοπότηρο του Ελληνικού πόλο!

Βλέπετε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες ανεξαιρέτως τις διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου ( Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, World Cup -στην παλιά και στη νέα μορφή του-, World League), αλλά ποτέ στο κορυφαίο ηπειρωτικό τουρνουά, όπου μόλις δύο φορές έχει καταφέρει να φτάσει ως τα ημιτελικά, μένοντας όμως στην τέταρτη θέση. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, μάλιστα, ήταν το 2016 στο Βελιγράδι, όταν η ελληνική ομάδα ηττήθηκε στον ημιτελικό από την πανίσχυρη Σερβία και στον «μικρό» τελικό από την Ουγγαρία.

Τέταρτη ήταν και το 1999 στη Φλωρεντία, χάνοντας στον μικρό τελικό 7-6 από την Ιταλία, και, νωρίτερα, 10-7 από την Κροατία στον ημιτελικό.

Συνοπτικά στις προηγούμενες 36 διοργανώσεις, έχουν μοιραστεί 108 μετάλλια, κανένα δεν έχει έρθει στην τροπαιοθήκη της ΚΟΕ (ΕΚΟΦ πιο παλιά).

Ωρα να «σοβαρευτούμε», παρατράβηξε αυτό το «αστείο»!

Τα μετάλλια έχουν μοιραστεί 18 χώρες, ανάμεσά τους όχι η Ελλάδα!

Αναλυτικά: Ουγγαρία (26), Ιταλία (12), Γιουγκοσλαβία (12), Σοβιετική Ένωση 10, Ισπανία (8), Σερβία (7), Κροατία (6), Γερμανία (5), Μαυροβούνιο (4), Σερβία / Μαυροβούνιο (3), Δυτική Γερμανία (3), Σουηδία (3), Βέλγιο (3), Ολλανδία (2), Αν. Γερμανία (1), Γαλλία (1), Ρωσία (1) και Αυστρία (1).

Η εθνική ομάδα πόλο σημείωσε την πρώτη σημαντική επιτυχία το 1951, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλεξάνδρειας. αν και μετείχε προπολεμικά σε διεθνείς διοργανώσεις όπως η Βαλκανιάδα του 1931.

Από το 1970 θεωρείται ότι ξεκινά μια άνοδος του ελληνικού πόλο όταν η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών αναδείχθηκε 10η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βαρκελώνης, το πρώτο στο οποία συμμετείχε ποτέ.

Ομως τις μεγάλες επιτυχίες πέτυχε στις παγκόσμιες διοργανώσεις!

Δείτε τη λίστα:

Ολυμπιακοί Αγώνες

Αργυρό μετάλλιο: 2020

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Αργυρό μετάλλιο: 2023

Χάλκινο μετάλλιο: 2005, 2015, 2022, 2025

Παγκόσμια Λίγκα Υδατοσφαίρισης (World League)

Χάλκινο μετάλλιο: 2004, 2006, 2016, 2020

Παγκόσμιο κύπελλο (FINA CUP

Αργυρό μετάλλιο: 1997, 2025

Μεσογειακοί Αγώνες

Αργυρό μετάλλιο: 2018

Χάλκινο μετάλλιο: 1951, 1991, 1993, 2013